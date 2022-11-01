Москва, 1 ноября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В октябре российский рубль отдохнул от сентябрьского роста и понизился по отношению к мировым резервным валютам: за сентябрь «россиянин» подешевел к доллару США на 4,4%, а по отношению к евро «похудел» на 7,5%, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global: Наталья Мильчакова.

Наталья Стрельцова (сс) ИА REGNUM 200 рублей

«К третьей декаде октября курсы доллара США и евро на Московской бирже преодолели отметку в 60 руб. и до конца месяца оставались в коридоре 60–62 руб., при этом между долларом и евро по-прежнему сохранялся паритет.

Важно отметить, что цены на нефть в текущем году прямого воздействия на курс рубля почти не оказывают. Так, цена нефти сорта Brent в октябре выросла на 6,7%, снова поднявшись выше $94 за баррель, однако рубль проигнорировал динамику нефтяных цен, так как для валютного рынка гораздо большее значение имели другие факторы.

В конце месяца резкое повышение процентной ставки ЕЦБ сразу на 0,75 процентного пункта до 2% помогло евро немного укрепиться к доллару, а вот к рублю единая европейская валюта резко подорожала. Также в конце октября валютный рынок с тревогой ожидал ноябрьского решения ФРС по процентной ставке.

В октябре дефляция в России, по данным Росстата, прекратилась, и инфляционные риски в октябре для рубля снова стали актуальными. Официальное возвращение к бюджетному правилу Минфин отложил до 2025 года, хотя, скорее всего, ослабление рубля в октябре отчасти могло быть связано с тем, что валюты дружественных стран в этом месяце в бюджет приобретались, по-видимому, для расчётов за импортные поставки.

Ноябрь стартует с объявления очередного решения комитета по открытым рынкам ФРС по процентным ставкам, которое произойдёт 2 ноября. Федрезерв может снова повысить процентные ставки на 0,75 процентного пункта до 4%, и в краткосрочном аспекте такое решение повлияет на укрепление доллара США и ослабит рубль.

Тем не менее, нельзя исключать, что на курс доллара могут ещё сильнее повлиять сопроводительные комментарии ФРС, и масштабы укрепления доллара будут зависеть от того, насколько комментарии окажутся «ястребиными».

До середины ноября в России выйдет порция значимой статистики. В первой декаде ноября будут опубликованы данные по инфляции потребительских цен за октябрь. Чем ниже окажется инфляция, тем более положительными эти данные окажутся для рубля.

А в середине ноября выйдет первая оценка темпов роста ВВП России за 3 квартал 2022 года, и от того, насколько статистика окажется слабой или сильной, будет зависеть динамика курса рубля.

Важным событием ноября станет саммит глав государств стран «большой двадцатки», который состоится в середине ноября в Индонезии. Присутствие на саммите президента России Владимира Путина и сделанные им в ходе саммита заявления могут так или иначе повлиять на рубль.

Напомним также, что совет директоров Банка России в ноябре не будет проводить заседаний по ключевой процентной ставке, соответственно, у рубля не будет в ноябре одного из важных ориентиров, что может вызвать дополнительную волатильность.

Доллар США и евро в ноябре могут показать динамику в одинаковом коридоре 58–65 рублей», — предполагает эксперт.

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