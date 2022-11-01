Москва, , 13:15 — REGNUM Сегодня, 1 ноября, по состоянию на 12:15 по мск доллар на Московской бирже теряет чисто символические 0,07%, торгуясь по 61,43 рубля. Евро прибавляет 0,19%, до 60,99 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

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«С утра наблюдались более активные продажи в рубле — трейдеры отыгрывали сокращение предложения валюты в связи с окончанием налогового периода. Но энтузиазма «медведей» хватило ненадолго.

На мировом валютном рынке доллар несколько слабеет к основным валютам. Часть участников торгов надеется, что на своем заседании, которое стартует 1 ноября и завершится 2 ноября, ФРС примет менее жесткое решение, чем ожидалось ранее.

Однако большинство всё-таки ждет повышения ставки ещё на 0,75 процентного пункта — до максимальных с 2007 года 4%.

В целом в мире несколько возрос спрос на рисковые активы, что поддерживает, в том числе, и валюты развивающихся рынков.

Скорее всего, до оглашения решения американского регулятора на валютном рынке продолжится пауза», — считает эксперт.

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