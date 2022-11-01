Хабаровск, , 13:40 — REGNUM В Хабаровске передано в суд уголовное дело в отношении 23 участников организованной преступной группы, обвиняемой в совершении 27 эпизодах мошенничества при получении выплат и пособий, сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

ЗАГС Андрей Дьячков © ИА REGNUM

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В ходе следствия установлено, что в январе 2020 года 39-летняя хабаровчанка создала преступную группу с целью хищения денег под видом получения социальных выплат за якобы новорожденных детей.

Фигурантка привлекла знакомых женщин от 25 до 40 лет, которые предоставляли поддельные справки о рождении ребёнка в домашних условиях в отделения ЗАГСа, где их соучастницы подтверждали данный факт. Получив свидетельство о рождении несуществующего ребенка, женщины обращались в муниципальные организации за получением выплат и пособий.

Обвиняемые похитили из федерального и регионального бюджетов свыше 19 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии группа лиц совершила мошенничество с материнским капиталом, похитив в общей сложности из федерального бюджета более 420 млн рублей.