Владикавказ, , 15:46 — REGNUM В Северной Осетии группа лиц совершила мошенничество с материнским капиталом, похитив в общей сложности из федерального бюджета более 420 млн рублей. Обвинение предъявлено девятерым членам организованной преступной группы. Все они обвиняются в участии в преступном сообществе, мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере и легализации (отмывании) денежных средств, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Деньги Anton Starikov

Как было установлено в ходе расследования уголовного дела, до сентября 2010 года 39-летний житель города Нальчика создал на территории РСО-Алании и Кабардино-Балкарии преступную группу. Её участники, действуя от лица потребительского кооператива, заключили более 340 мнимых сделок с женщинами-обладательницами сертификатов на материнский капитал. Мошенники обещали, что предостят им целевые денежные займы на приобретение и строительство жилья. У этих граждан создавалась несуществующая кредиторская задолженность. В целях её погашения государственные денежные средства перечислялись из федерального бюджета на расчетный счет кооператива, якобы выдавшего такие займы.

«В действительности владельцы сертификатов не являлись членами кооператива и целевые займы на приобретение (строительство) жилья им не выдавались. Таким образом злоумышленники совершили хищение федеральных бюджетных средств в размере более 420 млн рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.

В ближайшее время все участники преступной группы окажутся на скамье подсудимых. Дело будет рассматриваться в Советском районном суде г. Владикавказа.