Москва, 1 ноября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Сегодня, 1 ноября, по состоянию на 12:25 по мск январский фьючерс на нефть марки Brent, с сегодняшнего дня ставший основным, дорожает на 1,11%, до $93,84 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

United Nations Photo Добыча нефти Brent

«Поддержку ценам на нефть оказывает краткосрочное ослабление доллара. Кроме того, с сегодняшнего дня страны ОПЕК+ приступают к сокращению добычи, согласованному на последнем заседании.

При этом организация экспортеров несколько повысила свои среднесрочные и долгосрочные прогнозы по спросу на нефть.

Котировки также подталкивают опасения сокращения поставок из России — с 5 декабря вступают в силу решения по эмбарго на российскую нефть в Европе и о потолке цен.

И хотя участники торгов ожидают, что часть экспорта уйдет в серую зону, тем не менее, опасения снижения предложения на рынке придают силы «быкам», — пояснил эксперт.

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