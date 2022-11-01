Москва, , 08:09 — REGNUM По итогам дня 31 октября баррель нефти марки Brent подешевел на 3,77%, до $92,53, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти Pixabay.com

Цена просела на слабых, чем ожидалось, данных о производственной активности в Китае, а также на фоне укрепления доллара перед заседанием ФРС США.

Фьючерсы на ставку показывают повышение ставки на 75 б. п., до 4,00% годовых с вероятностью в 88,2%.

Инвесторы будут искать любые признаки того, что ФРС может рассмотреть возможность замедления повышения процентных ставок в будущем.

Сегодня, 1 ноября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $93,45 (+1%). Доллар торгуется в минусе, поэтому покупатели пытаются отыграть вчерашние потери.

Динамика доллара США и доходности казначейских облигаций являются ключевыми факторами для нефтяного рынка.

Поскольку цена устояла выше поддержки $91,50, то можно рассмотреть умеренное повышение цены до $95.

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