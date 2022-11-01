Москва, , 08:05 — REGNUM На локальном валютном рынке кардинальных изменений 31 октября не произошло, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Доллар и евро Pixabay.com

Рублевые пары остаются консолидироваться в своих ценовых диапазонах, которые сформировалась за последние 126 календарных дней (90 торговых дней).

По итогам дня торги по рублю завершились в плюсе. Пара доллар/рубль снизилась на 0,07%, до 61,47 руб., евро/рубль — на 0,34%, до 60,87 руб., юань/рубль — на 0,21%, до 8,38 руб.

За октябрь рубль подешевел к доллару США на 5,18%, к евро — на 7,36%, к юаню — на 0,58%.

В фокусе внимания участников рынка заседание ФРС США и пятничный отчет по занятости в США. Скорее всего, Федрезерв уже знает данные по рынку труда за октябрь и учтет их на заседании 2 ноября.

Джером Пауэлл тоже выстроит свою речь с учетом последних данных по рынку труда, которые получит до их выхода.

Сегодня, 1 ноября, утренняя сессия на Мосбирже открылась снижением по рублю. Рубль теряет к доллару 0,24%, к евро — на 0,38%.

Нефть марки Brent подорожала на 1%, до $93 за баррель. Налоговый период и дивидендные выплата завершились.

Рубль остался без поддержки. Поскольку ЦБ РФ контролирует валютный рынок, а для нерезидентов он закрыт, то сильного ослабления ожидать не стоит.

По доллару сопротивлением выступает уровень 65 руб. Если опираться на технический анализ, то после пробоя сопротивления покупателям открывается дорога к уровню 70 руб.

Только неизвестно, как рынок отреагирует на выступление Пауэлла и какие санкции западные страны разрабатывают против России. Пара доллар/рубль может так и остаться торговаться в ограниченном диапазоне до декабря.

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