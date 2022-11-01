Угледар, ДНР, 1 ноября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Утром 1 ноября активизировались бои на угледарском направлении, сообщил в своем телеграм-канале заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Активно работает наша артиллерия и авиация. Наши бойцы уничтожают и выдавливают противника из Павловки и Новомихайловки», — рассказал Безсонов.

Если ВС России перережут трассу Угледар — Марьинка, они смогут и не заходить в сам Угледар, потому что противник окажется в окружении «и будет вынужден убегать полями или массово сдаться в плен», отметил он.

«С другой стороны, держать Угледар в осаде затратно по людям и времени», — добавил Безсонов.