Специальная военная операция российских Вооруженных сил на территории бывш. УССР продолжается уже более восьми месяцев. За это время состоялись референдумы о воссоединении с Россией ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. За неполные полтора месяца в РФ завершилась частичная мобилизация, и теперь уже ежедневно в зону боевых действий приезжают из учебных центров бойцы. Линия боевого соприкосновения на сегодняшний день составляет свыше тысячи километров, для продвижения вперёд нужен надёжный тыл.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что помощь жителям Донбасса является главной целью специальной военной операции на территории бывш. УССР. «Конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России», — уточнил он.

ВСУ не оставляют попыток прорвать оборону ВС РФ под Херсоном, ежедневно обстреливают населенные пункты в ДНР, ЛНР и Херсонской области. Ежедневными стали и удары ВС РФ по критической инфраструктуре бывш. УССР. Запад не перестаёт поставлять киевскому режиму вооружение. Совсем близко холода, которые для имеющего проблемы с электричеством и газом по всей стране Киева могут оказать существенное влияние и на ход событий в зоне боевых действий.

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