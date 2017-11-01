1 Ноября
 
8:14

Володин: «зерновой сделки» на прежних условиях быть не может

На изменении условий «зерновой сделки» настаивает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

8:01

Киевские нацисты обстреляли Куйбышевский район Донецка

Вооруженные бандеровские формирования обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом 1 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

7:49

Как отмечают военкоры, расчеты «Градов» группировки «Отважные» в ночь на 1 ноября вели массированные обстрелы позиций нацистов на лиманском направлении, выбивая врага из оккупированных населенных пунктов.