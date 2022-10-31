Москва, 31 октября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. В Госдуме предложили накладывать взыскания по алиментам, исходя из чеков алиментщиков в автоматическом режиме, передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Сейчас все технически возможно. Да, тот или иной человек уменьшает себе зарплату, но тратит-то он по карточке сумму определенную. Почему здесь ФНС не может проанализировать количество трат денежных средств», — рассуждает вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

«Тогда исходя из тех трат, которые в месяц тратит тот или иной человек, уже можно высчитывать процент алиментов, которые должен представить плательщик, и тогда через электронные системы накладывать те или иные взыскания», — предлагает он.

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