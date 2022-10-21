Москва, , 17:27 — REGNUM Принятие закона о выплатах алиментов мобилизованных за счет государства направлен на соблюдение прав и интересов детей, отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Ярослав Нилов Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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Дело в том, что поправки в Трудовой кодекс РФ о приостановке трудового договора для призываемых на военную службу гарантировали мобилизуемым сохранение рабочего места, но пока приостановлен договор, прекращается и удержание алиментов с зарплаты.

«Кроме того, в отношении призываемых приостанавливаются исполнительные производства, в том числе о взыскании алиментов. Так что речи о соблюдении прав и интересов детей при мобилизации должников точно не идëт», — констатировал Нилов в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, внесенным законопроектом предлагается установить ежемесячное пособие в размере среднемесячной суммы положенных к выплате алиментов за последний календарный год до момента приостановления исполнительного производства либо действия трудового договора плательщица алиментов в связи с призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, а также участию в специальной военной операции, выплачиваемое получателю алиментов до возобновления исполнительного производства.

Также предлагается государству выплатить полную сумму задолженности по алиментам в случае гибели мобилизованного должника.

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