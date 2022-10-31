Москва, , 15:02 — REGNUM Работа по созданию газового хаба в Турции переходит в практическую плоскость — началось двустороннее обсуждение на экспертном уровне. И обсудить есть что — далеко не самый простой с технологической точки зрения проект в условиях санкционного давления и, как следствие, дефицита современных технологий и соответствующего оборудования становится крайне сложным в реализации, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший преподаватель Кафедры государственного управления и политических технологий Государственного университета управления Артем Кирка.

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«Да и не только в технологиях дело — уж слишком много у проекта «доброжелателей», которые приложат максимум усилий не только политического, но теперь уже вполне можно допустить, что и силового характера для его прекращения.

В любом случае начало проекту официально положено, политическая воля к его успешному завершению у лидеров России и Турции, очевидно, пока есть. На текущий момент вопрос лишь в организационных и технических деталях.

Вместе с тем, отношения России и Турции традиционно отличаются некоторой степенью неопределенности. Слишком динамично «оптимизируется» внешнеполитический курс наших турецких партнеров по политико-конъюнктурным соображениям.

Последние действия турецкой стороны в контексте зерновой сделки это в очередной раз очень наглядно демонстрируют. В этой связи не стоит воспринимать газовый хаб в Турции как панацею от всех бед.

Этот проект в равной степени является как шансом диверсифицировать каналы нашего сырьевого экспорта и минимизировать выпадающие доходы от разрушения «Северных потоков», так и крайне эффективным инструментом политического влияния на Россию и страны Европы со стороны Турции.

Очевидно, что параллельно строительству турецкого газового хаба необходимо и далее искать компромиссные пути взаимодействия с европейским энергетическим рынком, запускать новые и усиливать имеющиеся каналы сбыта в южном направлении и, безусловно, активнее развивать направление генерации и транспортировки сжиженного природного газа», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российская и турецкая стороны обсуждают вопрос создания газового хаба на экспертном уровне.

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