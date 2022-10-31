Москва, , 09:04 — REGNUM Россия и Турция начали обсуждать вопрос создания газового хаба на экспертном уровне. Об этом в интервью турецкой газете Dünya заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

Россия и Турция © ИА REGNUM

По его словам, при обсуждении вопроса о создании газового хаба, конечно, очень важны детали. Информация появится, как только будут достигнуты договоренности.

«Россию отсаётся надёжным поставщиком газа Турцию и выполняет все обязательства перед Турцией. Нет оснований сомневаться в том, что РФ и впредь будет придерживаться этой принципиальной позиции», — отметил Ерхов.

Как сообщало ИА REGNUM, представители России и Турции достигли принципиального соглашения по проекту создания газового хаба.

Читайте подробнее: Россия и Турция договорились о создании газового хаба