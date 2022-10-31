Москва, 31 октября 2022, 15:41 — REGNUM Самостоятельность внешней политики стран, которые являются одновременно членами Арктического совета и НАТО, вызывает вопросы. Об этом сегодня, 31 октября, в ходе пресс-конференции, посвященной Саммиту коренных малочисленных народов Арктики, заявил Николай Корчунов, посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета.
«После последнего саммита НАТО усилилось внимание альянса к Арктике. Практически каждый месяц генсек НАТО делает то одно, то другое заявление, которое касается Арктического региона, причем часто он выходит за рамки военной тематики: дает оценки экономической деятельности, сотрудничеству арктических стран с другими арктическими странами. В этой связи встает вопрос, насколько страны-члены Арктического совета, которые являются членами НАТО, самостоятельны в проведении своей политики в арктических широтах, насколько они связаны теми решениями, обязательствами, которые вытекают из Североатлантического договора, из тех решений, которые принимаются в штаб-квартире альянса», — цитирует слова Корчунова ТАСС.
Он также подчеркнул, что для России в военном смысле Швеция и Финляндия всегда были независимыми.
«Страны, которые вносили заметный вклад в укрепление региональной безопасности в северо-западном регионе, в Арктике. Сейчас парадигма меняется, все больше и больше получаем настораживающих сигналов в части, касающейся долгосрочного взаимодействия и модальности сотрудничества в высоких широтах», — добавил дипломат.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что 28 октября бывший военный министр, председатель парламентского комитета по обороне Швеции Петер Хультквист заявил, что на фоне ухудшающихся отношений с Россией надо создать единую армию «северных стран».
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