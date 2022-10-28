Стокгольм, , 16:58 — REGNUM На фоне ухудшающихся отношений с Россией надо создать единую армию «северных стран», заявил 28 октября бывший военный министр, председатель парламентского комитета по обороне Швеции Петер Хультквист в интервью газете Dagens Nyheter.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, Финляндия, Швеция и Норвегия должны взять на себя коллективную ответственность за защиту друг друга. По его утверждению, «российская опасность» никуда не исчезнет даже после прекращения боевых действий на территории б. УССР.

«Россия останется проблемой для всей Европы и Западного мира на протяжении еще долгого времени… Очень важная задача состоит в том, чтобы управлять армиями Финляндии, Швеции и Норвегии на Скандинавском полуострове таким образом, чтобы на практике они действовали как единая армия», — заявил Хультквист.

Кроме того, он предложил уже сейчас направлять шведских военных в Финляндию на её границу с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, Финляндия и Швеция 18 мая 2022 года подали заявки на вступление в Североатлантический альянс.