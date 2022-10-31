Лондон, 31 октября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Основатель британского финтех-стартапа Revolut миллиардер Николай Сторонский отказался от гражданства России, пишет журнал Forbes со ссылкой на сообщение представителя компании Revolut.

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«Ник отказался от российского гражданства некоторое время назад», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, предприниматель переехал в Лондон ещё в 2006 году, а свою компанию основал в 2014-м.

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