Москва, , 13:18 — REGNUM Четырнадцать российских бизнесменов из списка Forbes увеличили своё состояние в 2022 году несмотря на санкции, обвал валют и рынков. Имена десяти из них издание приводит 22 апреля на своём сайте.

Деньги Elcampesino.co

Заметнее всего выросло с 2021 года состояние основателя финтех-компании Revolut Николая Сторонского — с $1,2 млрд до $7,1 млрд. Предприниматель переехал в Лондон ещё в 2006 году, а свою компанию основал в 2014-м.

Основатель группы фондов DST Global Юрий Мильнер через инвестиции в различные международные технологичные компании (Twitter, Alibaba Group, Xiaomi и другие) увеличил своё состояние за год на $2,5 млрд — до $7,3 млрд.

Состояние владельца RTP Global/RTP Ventures и других фондов Леонида Богуславского выросло в 2022 году до $4,7 млрд (+$1,1 млрд за год).

Далее идут частный инвестор Фархад Ахмедов (+$0,3 млрд, до $1,7 млрд) и сооснователь JetBrains Сергей Дмитриев (+$0,3 млрд, до $4,1 млрд).

Во второй пятерке — совладелец инвестиционной группы «Абсолют» Александр Светаков (+$0,2 млрд, до $2,2 млрд), сооснователь JetBrains Валентин Кипятков (+$0,2 млрд, до $2,9 млрд), сооснователи Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы (+$0,2 млрд, до $8,1 млрд) и основатель Stereo Андрей Адреев (+$0,1 млрд, до $2 млрд).

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