Анкара, , 12:09 — REGNUM Представители России и Турции достигли принципиального соглашения о проекту создания газового хаба, сообщили 25 октября в турецком минэнерго.

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В министерстве рассказали, что принципиальное соглашение о строительстве газового заба между Россией и Турцией достигнуто. При этом уточняется, что Анкара уже приступила к выполнению своей части работы.

Ранее президент России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили идею строительства газового хаба для поставок топлива в Европу.