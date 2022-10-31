Лас-Вегас, США, 31 октября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Nhl.com «Вегас Голден Найтс»

В составе «Вегаса» шайбы забросили нападающие Марк Стоун и Джек Айкел. У «Виннипега» отличился форвард Адам Лаури.

На сегодняшний день «Вегас» занимает первое место в Западной конференции НХЛ, на счету команды 16 очков. «Виннипег» идёт на четвёртом месте в Западной конференции с 11 очками.

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