Глендейл, США, 31 октября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Сидик из ПТУ Артемий Панарин

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу и отдал две результативные передачи, после которых отличились Алекси Лафренье и Мика Зибанеджад.

В составе «Аризоны» точными бросками отметились форварды Лоусон Круз и Ник Бьюгстад.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимает третье место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды 12 очков. «Аризона» идёт на 15-м месте в Западной конференции с пятью очками.

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