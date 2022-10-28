Даллас, США, 28 октября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. «Даллас Старз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

(сс) DalStars9 «Даллас Старз»

В составе «Далласа» шайбы забросили нападающие Джейсон Робертсон и Йоэль Кивиранта.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл более 24 минут и покинул лёд с показателем полезности «-1».

На сегодняшний день «Даллас» занимает второе место в Западной конференции НХЛ, на счету команды 11 очков. «Вашингтон» идёт на 11-м месте в Восточной конференции с восемью очками.

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