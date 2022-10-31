Москва, 31 октября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. По итогам дня 28 октября нефть марки Brent подешевела на 0,43%, до $96,16 за баррель. Торги проходили относительно спокойно выше уровня $95, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Pixabay.com Добыча нефти

Волатильность повысилась лишь сегодня, 31 октября. На торгах в Азии цена упала на 3,24%, до $93,06.

Негативное влияние на нефтяной рынок могла оказать китайская статистика и сообщения о новом цикле ужесточения антиковидных ограничений в ряде провинций Китая из-за вспышки заболеваемости коронавирусом.

Власти крупного портового города Гуанчжоу на северо-западе страны 28 октября ввели карантин в нескольких районах.

Деловая активность в производственном секторе и секторе услуг оказалась ниже 50%. Индекс деловой активности в производстве упал до 49,2 с 50,1 (прогноз был 50,0). Индекс деловой активности в непроизводственном секторе снизился до 48,7 с 50,6 (прогноз был 51,9).

Покупателям не удалось пройти трендовую линию ($97,05) на часовом периоде. Неудачная попытка прорваться выше спровоцировала спекулянтов закрывать длинные позиции.

Неопределенность на рынке будет увеличиваться перед заседанием ФРС США, которое состоится 2 ноября. Пока цена торгуется выше $91,80, рост котировок может возобновиться на европейской сессии.

Если уровень $91,80 не устоит, то инициативу перехватят продавцы. В этом случае не избежать очередного снижения до $87,50.

Читайте также: Нефть Brent взяла курс на $100 за баррель