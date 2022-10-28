Москва,
28 октября 2022, 15:30 — REGNUM Сегодня, 28 октября, по состоянию на 14:00 по мск декабрьский фьючерс на нефть марки Brent в моменте растет на 0,35%, до $94,11 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
«Стоимость нефти марки Brent растет после выхода ВВП США за III квартал 2022 года, так как его рост на 2,6% г/г после 2,4 г/г во II квартале значительно снизил риски рецессии.
Она в свою очередь привела бы к снижению потребления нефтепродуктов, падению спрос на них и как следствие, снижению нефтяных котировок.
В совокупности с фактором сокращения добычи странами ОПЕК+ и повышению потолка цен для российской нефти стоимость черного золота будет стремиться в район $100 за баррель в ноябре текущего года», — считает эксперт.
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