В Совфеде заявили, что указ об окончании частичной мобилизации не нужен
Москва, 28 октября, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Указ об окончании частичной мобилизации не нужен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября сообщил источник в Совфеде.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Совет Федерации
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«Согласно законодательству о мобилизации, указ об окончании мобилизации не нужен», — сказал собеседник агентства.
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации в стране. Задача по частичной мобилизации 300 тыс. человек выполнена, сказал министр.
Указ об объявлении частичной мобилизации президент страны подписал 21 сентября 2022 года.