В Омске свадьбы сыграли ещё 12 мобилизованных кузбассовцев
Ещё 12 находящихся в Омске мобилизованных кузбассовцев узаконили отношения с избранницами. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.
«Сегодня в Омск приехал ещё один автобус с кузбасскими невестами, — написал Цивилёв 18 октября в своём телеграм-канале. — Таким образом за период мобилизации зарегистрированы 22 новые семьи. Будут ещё желающие вступить в брак — организуем новые церемонии. Надо, чтобы перед ответственным делом, которое предстоит нашим бойцам в зоне СВО, они были спокойны и уверенны, что поступили правильно и сделали все необходимое для своих семей».
Песков заявил об отсутствии указа об остановке частичной мобилизации
В регионах, которые выполнили задание Минобороны РФ по частичной мобилизации, все соответствующие мероприятия по призыву граждан остановлены. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока таких решений не было. Вы знаете, что Министерством обороны для каждого региона были установлены мобилизационные показатели по численности, и регионы констатируют, что мобилизационное задание выполнено. Таким образом, сам процесс частичной мобилизации исчерпан и остановлен в тех регионах, которые с этим заданием справились», — сказал Песков.
Омское землячество передало мобилизованным тепловизоры и квадрокоптеры
Гуманитарную помощь для мобилизованных в 242-м учебном центре ВДВ передало Омское землячество. Об этом сообщили 18 октября в региональном правительстве.
Уточняется, что для военнослужащих закупили предметы дополнительной экипировки, в том числе тепловизоры и квадрокоптеры.
Песков: указа о завершении частичной мобилизации в РФ пока нет
Решений о завершении частичной мобилизации в России пока не принято. Об этом 18 октября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
За подготовку бойцов отвечают не только военные, но и губернаторы — Трутнев
Губернаторы Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн и Хабаровского края Михаил Дегтярёв бывают на полигонах, где проходит подготовка мобилизованных военнослужащих к участию в спецоперации по защите Донбасса. На это обратил внимание полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, подчеркнув, что главы регионов помогают бойцам.
Белгородским мобилизованным завершили перечисление региональной выплаты
Завершено перечисление региональной единовременной выплаты мобилизованным жителям Белгородской области. Об этом 18 октября в социальных сетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Полпред Трутнев остался доволен качеством подготовки бойцов в Еврейской АО
Во время визита на полигон в Еврейской автономии полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев положительно оценил то, как ведётся обучение военнослужащих, призванных для участия в спецоперации в защиту Донбасса. Особое внимание он обратил на то, что к подготовке бойцов привлечены люди, которые имеют опыт боевых действий.
Мобилизованные сахалинцы добрались до места несения службы
Мобилизованные на Сахалине для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса добрались до места несения службы, об этом 18 октября в своём телеграм-канале написал губернатор островного региона Валерий Лимаренко.
В Архангельской области дети бойцов СВО получат по 50 тысяч рублей
В Архангельской области дети военнослужащих, принимающих участие в СВО и призванных на военную службу по мобилизации, будут получать по 50 тысяч рублей при поступлении в вузы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.
Военкоматы Петербурга временно прекратили бронирование военнообязанных
Военные комиссариаты Санкт-Петербурга временно прекратили принимать заявки организаций на бронирование своих сотрудников от частичной мобилизации, сообщил 18 октября корреспонденту ИА REGNUM источник, знакомый с ситуацией.
«Россию защищаем»: Мишустина просят о единых выплатах мобилизованным
Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призвал парламентские партии обратиться к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести единые выплаты всем мобилизованным и участникам специальной военной операции, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.
Более 70 жителей Северной Осетии записались добровольцами через «Госуслуги»
Стать участником специальной военной операции в добровольном порядке может каждый житель РФ, воспользовавшись порталом «Госуслуги». Только за неделю с начала запуска этой функции в Северной Осетии воспользовались такой возможностью более 70 человек. Об этом сообщил заместитель военного комиссара республики Абрил Абдуллаев.