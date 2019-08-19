В России завершается частичная мобилизация, объявленная указом президента РФ 21 сентября. Москва и Московская область завершили частичную мобилизацию в понедельник, 17 октября, причём руководители регионов заявили, что в военкоматы не стоит приходить даже тем, кто получил повестку. Теперь в военкоматах ждут только добровольцев.

Ранее о выполнении плана по мобилизации и прекращении призыва мобилизованных объявил ряд регионов. Напомним, президент России Владимир Путин по итогам саммита в Астане 14 октября заявил, что «примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены» и «ничего дополнительного не планируется».

«Никаких предложений от Минобороны на этот счёт не поступало, и в обозримом будущем я не вижу никакой необходимости», — сказал Верховный главнокомандующий.

Все подробности о том, как проходит частичная мобилизация и осуществляется подготовка мобилизованных, а также поддержка их семей — в трансляции ИА REGNUM.