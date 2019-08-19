18 Октября
 
12:26

В Омске свадьбы сыграли ещё 12 мобилизованных кузбассовцев

Ещё 12 находящихся в Омске мобилизованных кузбассовцев узаконили отношения с избранницами. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

«Сегодня в Омск приехал ещё один автобус с кузбасскими невестами, — написал Цивилёв 18 октября в своём телеграм-канале. — Таким образом за период мобилизации зарегистрированы 22 новые семьи. Будут ещё желающие вступить в брак — организуем новые церемонии. Надо, чтобы перед ответственным делом, которое предстоит нашим бойцам в зоне СВО, они были спокойны и уверенны, что поступили правильно и сделали все необходимое для своих семей».

12:25

Песков заявил об отсутствии указа об остановке частичной мобилизации

В регионах, которые выполнили задание Минобороны РФ по частичной мобилизации, все соответствующие мероприятия по призыву граждан остановлены. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока таких решений не было. Вы знаете, что Министерством обороны для каждого региона были установлены мобилизационные показатели по численности, и регионы констатируют, что мобилизационное задание выполнено. Таким образом, сам процесс частичной мобилизации исчерпан и остановлен в тех регионах, которые с этим заданием справились», — сказал Песков.

12:21

Омское землячество передало мобилизованным тепловизоры и квадрокоптеры

Гуманитарную помощь для мобилизованных в 242-м учебном центре ВДВ передало Омское землячество. Об этом сообщили 18 октября в региональном правительстве.

Уточняется, что для военнослужащих закупили предметы дополнительной экипировки, в том числе тепловизоры и квадрокоптеры.

12:21

Песков: указа о завершении частичной мобилизации в РФ пока нет

Решений о завершении частичной мобилизации в России пока не принято. Об этом 18 октября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

12:10

Мобилизованные из Ярославля. Официальный портал Ярославской области

12:09

За подготовку бойцов отвечают не только военные, но и губернаторы — Трутнев

Губернаторы Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн и Хабаровского края Михаил Дегтярёв бывают на полигонах, где проходит подготовка мобилизованных военнослужащих к участию в спецоперации по защите Донбасса. На это обратил внимание полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, подчеркнув, что главы регионов помогают бойцам.

12:02

Белгородским мобилизованным завершили перечисление региональной выплаты

Завершено перечисление региональной единовременной выплаты мобилизованным жителям Белгородской области. Об этом 18 октября в социальных сетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

11:58

Полпред Трутнев остался доволен качеством подготовки бойцов в Еврейской АО

Во время визита на полигон в Еврейской автономии полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев положительно оценил то, как ведётся обучение военнослужащих, призванных для участия в спецоперации в защиту Донбасса. Особое внимание он обратил на то, что к подготовке бойцов привлечены люди, которые имеют опыт боевых действий.

11:55

Мобилизованные сахалинцы добрались до места несения службы

Мобилизованные на Сахалине для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса добрались до места несения службы, об этом 18 октября в своём телеграм-канале написал губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

11:55

В Архангельской области дети бойцов СВО получат по 50 тысяч рублей

В Архангельской области дети военнослужащих, принимающих участие в СВО и призванных на военную службу по мобилизации, будут получать по 50 тысяч рублей при поступлении в вузы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

11:48

Военкоматы Петербурга временно прекратили бронирование военнообязанных

Военные комиссариаты Санкт-Петербурга временно прекратили принимать заявки организаций на бронирование своих сотрудников от частичной мобилизации, сообщил 18 октября корреспонденту ИА REGNUM источник, знакомый с ситуацией.

11:43

«Россию защищаем»: Мишустина просят о единых выплатах мобилизованным

Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призвал парламентские партии обратиться к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести единые выплаты всем мобилизованным и участникам специальной военной операции, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

11:37

Более 70 жителей Северной Осетии записались добровольцами через «Госуслуги»

Стать участником специальной военной операции в добровольном порядке может каждый житель РФ, воспользовавшись порталом «Госуслуги». Только за неделю с начала запуска этой функции в Северной Осетии воспользовались такой возможностью более 70 человек. Об этом сообщил заместитель военного комиссара республики Абрил Абдуллаев.