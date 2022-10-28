Москва, , 13:17 — REGNUM Сегодня, 28 октября, по состоянию на 12:40 по мск декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,74%, до $96,24 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Январский фьючерс, который со следующей недели станет основным, дешевеет на 0,8%, до $94,24 за баррель.

Позитивные данные по ВВП США поддержали спрос на нефть, хотя они и предполагают дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ФРС.

27 октября к вечеру котировки нефти вновь подросли. Однако избыток предложения нефти на мировом рынке сохраняется.

Сегодня вечером выйдут данные по количеству работающих буровых в США и Канаде. Если они вновь покажут рост, нефть, вероятно, вернется в диапазон $90-95 за баррель», — полагает эксперт.

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