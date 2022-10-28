Москва, 28 октября, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Сегодня, 28 октября, по состоянию на 14:00 по мск декабрьский фьючерс на нефть марки Brent в моменте растет на 0,35%, до $94,11 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

ArtseBie Нефть

«Стоимость нефти марки Brent растет после выхода ВВП США за III квартал 2022 года, так как его рост на 2,6% г/г после 2,4 г/г во II квартале значительно снизил риски рецессии.

Она в свою очередь привела бы к снижению потребления нефтепродуктов, падению спрос на них и как следствие, снижению нефтяных котировок.

В совокупности с фактором сокращения добычи странами ОПЕК+ и повышению потолка цен для российской нефти стоимость черного золота будет стремиться в район $100 за баррель в ноябре текущего года», — считает эксперт.

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