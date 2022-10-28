Москва, 28 октября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило, что около 10,5 млн тонн зерновых, в большей степени пшеницы, было направлено в страны Африки и Азии из России. В планах стоит довести текущий показатель до 30 млн тонн зерновых до конца 2022 года. Однако с учетом урожайности выше прошлогодних экспорт может достигнуть 50 млн тонн, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«В 2022 году благодаря ряду факторов, по прогнозам, урожай зерна в чистом весе составит порядка 150 млн тонн, из них порядка 100 млн тонн будет пшеница.

Такие высокие данные производства, позволяют экспортировать большие объемы и полностью обеспечивать потребности внутреннего рынка. Помимо зерна, хорошую урожайность выше прошлогодней показали: соя, сахарная свекла, картофель, подсолнечник и ряду других сельскохозяйственных культур.

Страны Африки и Ближнего Востока давно импортируют российскую аграрную продукцию. Объемы импорта постепенно росли, в том числе и кукуруза и ячменя. Однако, всё же ощущается дефицит судов, перевозящих груз, в том числе из-за санкций со стороны бывших партнеров.

Выйти из ситуации поможет строительство собственных судов. Так в планах до 2030 года построить более 40 судов для транспортировки продукции агропромышленного комплекса.

Несмотря на проблемы в мировой экономики и внешней торговли, нарушения логистических цепочек и определенное трудности в связи с санкционным давлением, Россия наращивает экспорт зерна в Африку, страны Ближнего Востока, Азии», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американцы и европейцы, по сути, наказывают страны Африки, Азии и Латинской Америки, препятствуя доступу российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

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