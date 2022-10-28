Москва, , 11:08 — REGNUM Американцы и европейцы, по сути, наказывают страны Африки, Азии и Латинской Америки, препятствуя доступу российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Об этом говорится в заявлении МИД России о ситуации с выполнением стамбульских договоренностей по вывозу продовольствия.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

Российские компании не могут безвозмездно передать около 300 тыс. тонн продукции беднейшим странам. Данные удобрения остаются заблокированными преимущественно на складах Латвии (80%), Эстонии, Бельгии и Нидерландов.

Главная причина подобной ситуации — односторонние западные санкции, негативный эффект от которых подразумевалось нейтрализовать за счет выполнения стамбульских договоренностей.

Но, несмотря на это, российские представители в Совместном координационном центре (СКЦ) продолжают добросовестно работать в интересах продолжения операции по вывозу продовольствия с территории б. УССР Черным морем.

Как сообщало ИА REGNUM, по-прежнему лишь небольшая доля продовольствия по зерновой сделке идет в беднейшие страны.

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