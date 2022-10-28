Сеул, 28 октября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Пак Чин встретился с министром иностранных дел Нигерии Джефри Оньеама, с которым обсудил вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Известно, что глава МИД Нигерии прибыл в Сеул вместе с президентом страны Мохаммаду Бухари.

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Стороны выразили надежду на продолжение экономического сотрудничества, отметив, что южнокорейская компания Daewoo E&C намерена принять участие в проекте по ремонту нефтеперерабатывающего завода в Нигерии.

Пак Чин призвал нигерийскую сторону ускорить принятие корейско-нигерийского соглашения об избежании двойного налогооблажения, уделить внимание безопасности южнокорейских бизнесменов и граждан, проживающих в стране, а также поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030.