Сеул, , 14:06 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретился 26 октября с президентом Нигерии Мохаммаду Бухари, с которым обсудил пути укрепления двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что Бухари прибыл в Южную Корею для участия в Международном биосаммите. Он является первым лидером Нигерии, посетившим Сеул за последние десять лет.

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В ходе встречи Юн Сок Ёль и Бухари высоко оценили развитие отношений между странами с момента установления дипломатических отношений.

Глава Южной Кореи, упомянув о создании в 2010 году Корейского культурного центра, отметил, что Нигерия имеет крупнейшую экономику среди африканских стран, подчеркнув, что Сеул будет стремиться к расширению экономических и культурных обменов и сотрудничества.