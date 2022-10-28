Нижний Новгород, 28 октября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Группа специалистов Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) имени Р. Е. Алексеева разработала систему управления силовой энергетической установкой судна в Арктике. Система управления в будущем должна стать основой для беспилотного ледокола. Об этомГазете. Ru рассказали в программе Минобрнауки России «Приоритет 2030».

Rosatomflot.ru Атомный ледокол «50 лет Победы»

Разрабатываемая учёными система управления автоматизирует работу водителей судна, а также позволит снизить эксплуатационные затраты работы ледоколов. Разработчики утверждают, что система включает в себя бортовой компьютер, в системный блок которого вмонтирован аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и присоединены датчики кинематических параметров движения. Подобные датчики позволяют определять траекторию судна, скорость, а также время и место, в котором определяется положение ледокола и происходит его движение.

«Они подключены к интерфейсной плате АЦП. Это специализированное ПО, которое определяет характеристики ледовых условий и выбирает оптимальную тактику циклического движения набегами. Наша разработка увеличивает скорость движения ледоколов, позволяет экономить топливо до 19% и в перспективе включит в себя беспилотное судовождение», — подчеркнул Андрей Себин, младший научный сотрудник НИЛ «моделирование природных и техногенных катастроф», преподаватель кафедры «Кораблестроение и авиационная техника» НГТУ им. Р. Е. Алексеева.

Как сообщалоИА REGNUM, в рамках программы импортозамещения для заказа 05 708 проекта 22 220 (ледокол атомный «Урал») ГК «Пожинтех» и Балтийский завод заключили контракт на установку системы пожаротушения для третьего и четвертого серийного судна «Якутия» и «Чукотка» соответственно.

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