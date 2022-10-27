Санкт-Петербург, , 20:53 — REGNUM В рамках программы импортозамещения для заказа 05 708 проекта 22 220 (ледокол атомный «Урал») ГК «Пожинтех» и Балтийский завод заключили контракт на установку системы пожаротушения для третьего и четвертого серийного судна «Якутия» и «Чукотка» соответственно. Об этом сегодня, 27 октября, сообщает Korabel.ru.

Панорама Балтийского завода Bz.ru

«Это решение можно считать оптимальным в условиях санкционного режима, которое в свою очередь позволит решить возникшие проблемы импортозамещения комплектующих и оборудования», — указано в сообщении.

Отмечается, что спуск на воду атомного ледокола проекта 22 220 «Якутия» запланирован на 2022 год, а сдача в эксплуатация — в декабре 2025 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что атомный ледокол «Урал» (проект 22 220) вышел из Петербурга в Балтийское море и приступил к выполнению программы заводских ходовых испытаний.

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