Баку, 28 октября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Компания «Новатэк» временно приостановила внешнее финансирование проекта «Арктик СПГ — 2» в связи с техническими изменениями проекта. Выборка средств возобновится в первом квартале 2023 года. Об этом заявил глава компании Леонид Михельсон.

Arcticspg.ru Проект «Арктик СПГ — 2»

«В связи с некоторыми техническими изменениями, которые мы сейчас уже произвели, мы на этот период приостановили выборку. И как раз сегодня ведётся [работа] с консультантами. И мы думаем, что с первого квартала следующего года мы возобновим», — цитирует слова Михельсона ТАСС.

Он подчеркнул, что акционеры профинансируют «Арктик СПГ — 2» примерно на 60%, а кредитные организации и банки — на 40%. Внешняя кредитная документация по проекту подписана, она и перечень кредитных организаций меняться не будут.

«Конечно, с теми же. Уже ничего тут не поменяешь, там такая документация — шаг влево, шаг вправо, прыжок на месте считается побегом <…> Мы принесли им проект, открыли финансирование. В проект мы внесли существенные технические изменения. Теперь мы их должны утвердить в банке и продолжить финансирование», — добавил глава «Новатэка».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что проект по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ — 2» готов примерно на 70%.

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