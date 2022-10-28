* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:35 — REGNUM Газета «8 Собх» рассматривает в статье ситуацию с гуманитарной помощью в Афганистане через год после прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти, условия взаимодействия гуманитарных организаций и нового правительства, а также анализирует актуальные и потенциальные проблемы этого взаимодействия.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

За последние два десятилетия международное сообщество предоставило Афганистану помощь в беспрецедентных масштабах, показав, что оно может быть удивительно щедрым. Выделение, доставка, распределение и потребление этой помощи в результате отсутствия планирования, упрощённого мышления в цепочке доставки помощи и особенно из-за чрезмерной коррупции в афганской государственной системе во многих случаях производилось нецеленаправленно и не оказывало существенного влияния на улучшение качества жизни людей, не вело к изменению общей ситуации и прогрессу в достижении целей устойчивого развития.

Однако злоупотребление этой щедростью началось с людей внутри системы стран-доноров. Затем это перешло в руки мафиозных групп, связанных с коррумпированными политиками, безответственным и некомпетентным руководством министерств — особенно во время режима Гани, который продолжил зловещее наследие Карзая, возведя посредничество и взяточничество почти в институционализированную форму, создав коррумпированное учреждение под названием «Управление делами». Он забил последний гвоздь в гроб административной структуры афганских министерств.

К тому же в «кормушку» влезли и посредники-парламентарии, у которых не было никаких обязанностей, кроме получения взяток и посредничества между коррумпированными составляющими системы. Чего люди не наблюдали, так это изменений в их жизни после многих лет войны и страданий. Люди, которые жертвовали своими жизнями на выборах, чтобы показать, что они поддерживают демократическую систему, отдавая свои голоса, и даже готовы были пожертвовать своими жизнями в кровавых терактах талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — они как раз меньше всего выиграли от этой щедрой международной помощи.

Когда к власти пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), дипломатические отношения между режимом группировки и почти всеми странами мира были прерваны, в результате чего поставки международной помощи, которая в основном направлялась на содействие в целях развития, прекратилась. Пока ни одна страна мира не признала режим талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате чего между Афганистаном и другими странами не установлены официальные дипломатические отношения. Хотя такие страны, как Пакистан, Россия, Иран и Турция не остановили деятельность своих посольств в Кабуле, ни одна из них, включая Пакистан, который считается крёстным отцом группировки, не согласилась признать правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Тем временем большинство организаций по оказанию помощи, включая важные подразделения ООН, такие как Детский фонд (ЮНИСЕФ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирная продовольственная программа (ВПП), а также многие национальные и международные неправительственные организации, выразили готовность остаться и продолжить работу в Афганистане под лозунгом «Мы останемся и поможем».

Взаимодействие режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с этими организациями в основном было продолжением подхода, который сформировался между организациями по оказанию помощи и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во времена администрации Гани. На основе этого подхода организациям было разрешено направлять своих сотрудников в подконтрольные им районы и реализовывать проекты, следуя принципам, установленным талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и получая разрешение от «Комиссии по компаниям и учреждениям», у которой был представитель в каждой провинции и районе.

Реализация проектов считалась значительным источником дохода «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Радикалы, опираясь на опыт предыдущего взаимодействия, особенно до 2014 года, с некоторыми афганскими министерствами, частными строительными компаниями и учреждениями, связанными со странами-донорами в реализации проектов развития, могли напрямую участвовать в деятельности по оказанию помощи.

Это выражалось в назначении ими своих людей или введением своего рода «налога» на реализацию проектов по оказанию помощи. В первые годы присутствия международного сообщества в Афганистане талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось вселить страх в сердца исполнителей проектов путём проведения террористических атак, и, как следствие, при реализации таких проектов развития, как дорожное строительство или возведение мостов, они получали до 20 процентов от общего бюджета проекта в виде «дани» от министерств, компаний или других заинтересованных учреждений. Эти доходы, наряду с их доходами от продажи наркотиков, представляли внушительную сумму. Однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) делали и исключения, например, от этого налога освобождались раздача продуктов питания или реализация проектов в сфере здравоохранения.

Медовый месяц

В первые месяцы своего правления талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые теперь представляли власть, приветствовали реализацию проектов по оказанию помощи и ещё больше облегчили им условия для деятельности. Доступ в районы стал более лёгким, без каких-либо проблем в сфере безопасности или препятствий со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и организации по оказанию помощи оказались в ситуации, которую они даже не могли себе представить раньше.

С другой стороны, строгие правила, запрещающие женщинам работать в государственных организациях и учреждениях, создавали проблемы. Но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не хотели доставлять гуманитарным организациям неприятности. Таким образом, работа организаций, оставшихся в Афганистане, была продолжена в гораздо большем объёме, и во многих случаях продолжали свою работу и женщины-сотрудники.

Перед международным сообществом теперь встала сложная задача — оно имело дело с режимом, который до недавнего времени фактически считался одной из крупнейших террористических группировок в мире, а его государственные деятели всё ещё находились в чёрном списке и разыскивались ООН и Соединёнными Штатами. У США, видимо, не было другого выбора, кроме как «закрыть глаза» на продолжение оказания и увеличение объёмов гуманитарной помощи. Поэтому, поскольку не предвиделось возможности взаимодействовать с режимом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в краткосрочной перспективе, присутствие организаций по оказанию помощи и ООН казалось единственным способом поддержать народ Афганистана и облегчить его страдания.

Вскоре такие организации, как ЮНИСЕФ, УВКБ ООН и, прежде всего, Всемирная продовольственная программа, получили беспрецедентные ресурсы для облегчения ухудшающихся условий жизни афганцев. С одной стороны, такие действия международного сообщества было очень своевременными, потому что после падения республики большое количество госслужащих перестало получать зарплату.

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Также из-за введения санкций афганские банки не смогли осуществлять финансовые операции бизнесменов, все проекты по развитию были остановлены, а инвесторы и промышленники были вынуждены временно прекратить свою деятельность. Всё это привело к тому, что нация, и без того страдавшая от высокого уровня бедности, в одночасье скатилась в нищету и стала центром всеобщего внимания. Дали себя знать внезапная нехватка ликвидности и падение стоимости афгани по отношению к доллару США. По этой причине резкое увеличение гуманитарной помощи было очень своевременным и эффективным для поддержки населения. С другой стороны, некоторые критики считают, что гуманитарная и чрезвычайная помощь позволили «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) править в своём стиле, не заботясь о хлебе насущном для населения.

В пример можно привести их позицию против образования девочек старше шестого класса, ограничение права женщин на труд и поездки, позицию во многих других вопросах. Критики считают, что международное сообщество могло бы оказать необходимое давление на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обусловив эту щедрую помощь в надежде, что они возьмут на себя некоторую ответственность за тяжёлое положение нации и продолжат корректировать свои действия, частично ослабят давление на людей, и особенно на женщин.

Медовый месяц организаций по оказанию помощи с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продлился недолго, и действия Исламского Эмирата стали ограничивать их рабочее пространство. Тяжёлые условия и жёсткое обращение с сотрудниками агентств по оказанию помощи усилились по всему Афганистану, были опубликованы многочисленные отчёты из провинций и крупных городов, таких как Кабул и Герат.

Гуманитарные принципы

Деятельность международных организаций по оказанию помощи возможна в свете международных законов и протоколов ООН, в которых определены принципы, облегчающие поле деятельности. В последних определениях ООН они включают как минимум четыре основных принципа:

1. Филантропия. Этот принцип гласит, что вся деятельность по оказанию помощи должна осуществляться на основе оказания помощи человечеству с целью уменьшения страданий тех, кто пострадал в результате стихийных бедствий или техногенных катастроф.

2. Беспристрастность. Заинтересованные организации и их сотрудники не должны быть вовлечены в существующую напряжённость и конкуренцию между враждебными группами, они действуют совершенно нейтрально, чтобы помощь распределялась среди людей только исходя из их потребностей.

3. Нейтральность. Помощь оказывается только с целью облегчения человеческих страданий, решения проблем и создания условий для пострадавших, и дискриминация по расовому, этническому, языковому, политическому, религиозному, гендерному и другим признакам — неприемлема.

4. Оперативная независимость. При реализации проектов организации по оказанию помощи обладают оперативной независимостью, чтобы они могли выбирать бенефициаров проекта на основе их навыков, опыта и опираясь на вышеупомянутые принципы. Исходя из этого, организации могут защитить процесс оказания помощи от любого политического или военного вмешательства вовлеченных группировок.

Сначала талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заверили Организацию Объединенных Наций и другие неправительственные организации в том, что они согласны с принципами гуманизма и соответствующими международными законами и принимают их. Таким образом, в первые дни и месяцы после падения республики гуманитарные организации продолжали свою работу без значительного вмешательства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но через некоторое время возникли проблемы, которые поставили указанные организации и их сотрудников под давление со стороны лиц и учреждений, связанных с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Разрыв и непоследовательность

Растущее давление на организации и учреждения по оказанию помощи, вопреки обязательствам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), свидетельствует о разрыве, существующем на разных уровнях руководства группировки. С самого начала было очевидно, что структуры среднего звена, такие как губернаторы провинций, главы департаментов и уездных администраций, не желают последовательно выполнять приказы руководства в плане взаимодействия с учреждениями и предпочитают следовать своему личному подходу. Несмотря на последовательные обязательства официальных лиц талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле, провинциальные чиновники заключали в тюрьмы и даже пытали сотрудников национальных и международных учреждений, требуя выполнять их пожелания. В провинциях Бадгис и Гор было зарегистрировано несколько случаев задержания сотрудников учреждений на срок от нескольких часов до нескольких дней. В провинции Кандагар на несколько месяцев была приостановлена деятельность гуманитарных учреждений, а министерство по делам беженцев правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мешало оказывать помощь гражданам Кабула и даже угрожало расправой сотрудникам некоторых учреждений. В большинстве случаев усилия местных учреждений по освобождению своих сотрудников были более эффективными, чем вмешательство МВД, МИД, министерств по делам беженцев, экономики, восстановления и развития сельских районов и т.д.

Этому есть несколько причин, в том числе разногласия и соперничество между фракциями в самом движении «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), радикальными взглядами и взглядами некоторых должностных лиц режима в провинциях или министерствах, отсутствие классической системы подотчетности и административной иерархии, нехватка средств у вчерашних командиров, а сегодняшних губернаторов и начальников для удовлетворения потребностей своих боевиков, стремление к наживе, пробудившийся интерес к доступу к гуманитарной помощи и оперативным бюджетам учреждений у некоторых руководителей высшего и среднего звена, этнические и религиозные убеждения, мнение о лишении гуманитарной помощи для лиц и сообществ, которые сотрудничали с прежним правительством в различных формах, или те, кто по этническим и религиозным признакам отличается от правящего класса.

Личное соперничество между министрами правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вызванное стремлением показать себя перед высокопоставленными лидерами, конфликтами и личными обидами между министрами, стремлением к доступу к дополнительным финансовым ресурсам, сыграло важную роль в постоянно растущей неспособности оказывать помощь нуждающимся людям. В условиях, аналогичных Афганистану, только во втором квартале 2022 года ополченцы-хуситы в общей сложности 532 раза препятствовали доставке гуманитарной помощи ООН народу Йемена.

Между тем наплыв нуждающихся в офисы новых чиновников, которые утверждали, что они «сами из народа и знают его боль, не занимаются коррупцией и хотят всем сердцем служить народу», побудил некоторых чиновников в провинциях и министерствах обратиться в гуманитарные учреждения и попросить их ответить на запросы, которые они получают. Некоторые люди также считали, что наиболее достойными помощи людьми являются бойцы, годами сражавшиеся против, по их мнению, «агрессоров и марионеточного правительства». Напряжённость между властями и учреждениями усилилась, когда учреждения, опираясь на упомянутые выше гуманитарные принципы, отказывались принимать просьбы властей и демонстрировали, что хотят помочь нуждающимся по законным и определенным международным каналам, без дискриминации и предпочтений между получателями помощи, исходя единственно из их потребностей.

Другим фактором, играющим значительную роль в усилении напряжённости между официальными лицами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и гуманитарными учреждениями, является амбициозная позиция некоторых должностных лиц режима, которые хотят осуществлять крупномасштабные проекты по строительству дорог, мостов, городскому строительству и др. через гуманитарную помощь. Незнание разницы между гуманитарной помощью и бюджетом развития было главной причиной этого недоразумения. Но упрямство и агрессивность некоторых людей во власти мешали правильному пониманию и адекватному поведению. На многих встречах талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жёстко и прямо требовали от агентств по оказанию помощи, и даже прямо приказывали им, разработать и реализовать инфраструктурные проекты вместо временной помощи и раздачи продовольствия, в противном случае грозя остановить их деятельность. По мнению некоторых религиозных экстремистов, международные учреждения и их сотрудники, будь то иностранные или отечественные, мусульмане или не мусульмане, считаются чуждыми, ненадёжными, враждебными и даже недопустимыми, а когда это необходимо — вероятно, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не будут нуждаться в их помощи — их имущество можно прибрать к рукам. По словам сотрудников этих учреждений, руководители некоторых талибских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) структур прямо заявили им, что, поскольку они в настоящее время находятся в «затруднительном» положении, они терпят их присутствие, иначе работать с ними так же греховно, как есть свинину!

Отечественные и иностранные неправительственные организации подвергаются более жёстким нападкам со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинциях, чем офисы ООН, вплоть до того, что некоторые из этих организаций не выдерживают давления и подчиняются и законным и неправомерным требованиям властей для продолжения своей деятельности. Руководители проектов и даже высшие должностные лица некоторых организаций — в этом подозревается большинство отечественных неправительственных организаций — принимают списки «нуждающихся», предоставленные талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передают им проектные документы, прислушиваются к их указаниям в корректировке статей бюджета, найме сотрудников, предоставляют списки получателей помощи, а также, вероятно, выполняют многочисленные личные просьбы представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Причиной непоследовательного поведения является лицемерие и разделение среди организаций по оказанию помощи. На практике некоторые из этих организаций отвернулись от принципов филантропии и поддались давлению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По словам сотрудников этих учреждений, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) требовали от них наличные деньги, горючее для автомобилей и даже сексуальные услуги.

Непоследовательность в действиях организаций побудила должностные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) усилить давление и надеяться, что другие учреждения также сдадутся. В некоторых случаях официальные лица талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в частном порядке оскорбляли, унижали и даже угрожали убить сотрудников некоторых институтов, которые не соглашались на их требования. Как упоминалось в начале, такое поведение не было одинаковым во всех провинциях, но в некоторых местах оно было более жёстким. В одной из провинций глава отдела экономики сообщил высокопоставленному чиновнику ООН, что гуманитарные учреждения, возглавляемые пуштунами, «очень честны и готовы к сотрудничеству», но те, должностные лица которых не являются пуштунами, ведут себя «непристойно и враждебно и являются врагами Исламского Эмирата».

Последняя черта

За более чем год, прошедший после падения республики, международное сообщество и страны-доноры с опаской продолжали финансировать гуманитарную помощь и терпели «лицемерное» поведение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Несмотря на лозунги о правах человека, правах женщин и т.д., международное сообщество практически уступило растущему давлению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и не готово лишить этой помощи страдающий и угнетённый народ Афганистана.

С другой стороны, выделение и распределение помощи некоторыми организациями осуществляется нечестным образом. Коррупция среди этих организаций по-прежнему вызывает серьёзную озабоченность у международного сообщества, и отчёты, представляемые ими странам-донорам, в большинстве своём нереалистичны и вводят в заблуждение. Если просмотреть списки сотрудников многих местных и некоторых иностранных учреждений, можно увидеть «явный след коррупции» в процессе найма. По имеющимся данным, некоторые местные организации больше похожи на семью, чем на учреждения, и фактически ведут дела как семейный бизнес.

Процесс закупок во многих учреждениях не систематизирован, что также привлекло внимание представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ряде случаев талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вынудили привлечь своих людей к участию в процессе закупок, чтобы, по их словам, «предотвратить коррупцию». Другими словами, беспринципное поведение сотрудников некоторых организаций по оказанию помощи дало чиновникам талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) серьёзные основания для большего вмешательства во внутренние дела организаций по оказанию помощи.

ООН и другие организации по оказанию помощи ещё не установили чёткой границы того, как терпеть такое вмешательство, поэтому неясно, когда они окажутся у «последней черты».

Перспективы

Засуха

Кроме пресса затяжных войн, вынужденной миграции, безработицы и обанкротившейся экономики афганцы также страдают от сильнейшей за последние десятилетия засухи. По объективным данным, засуха, начавшаяся в 2020 году и длящаяся уже три года, не уступает по силе засухе 1971–1973 годов, с той разницей, что международная помощь в те годы не доходила до Афганистана, и засуха привела к сильному голоду и массовым смертям в отдаленных провинциях. Говорят, что в городе Фирузкух, административном центре провинции Гор, есть кладбище, известное как «кладбище голодающих», и на нём покоятся те, кто умер от голода в начале 70-х годов. Засуха в 1999–2001 годах также привела к перемещению тысяч людей в Афганистане. Бывшая бойня на западе города Герат был домом для почти 300 000 человек, и на пике своего развития это был самый большой лагерь для внутренне перемещенных лиц в мире.

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Явление «Ла-Нинья» является одним из двух воздушных фронтов, которые могут вызывать более жаркую, чем обычно, погоду и уменьшать количество осадков в континентальных районах, таких как Афганистан. Метеорологи считают, что во всех трёх вышеприведённых случаях «Ла-Нинья» преобладала в течение трёх и более лет подряд и вызывала таяние снега в горах. Уменьшение количества осадков приводило к тому, что запасы подземных вод не восстанавливались, и как следствие, многие родники высохли. Преобладание этого явления в предстоящую зиму усиливает возможность очень небольшого количества осадков и более высокой, чем в среднем, температуры. Из Афганистана поступают сообщения о многих случаях высыхания родников и кяризов, что может оказать воздействие на весенние посевные работы. К сожалению, опасность массового перемещения населения очень серьёзна, и если в отдаленных кишлаках не будут созданы условия, у значительной части жителей этих районов не останется иного выбора, кроме как переселиться в большие города.

Конец осени — время принятия решения сельским населением о том, остаться или переехать. Собрав урожай и проверив прогноз по количеству осадков, жители отдалённых районов выбирают между пребыванием дома и миграцией. Однако, переселение — это не выбор, а вынужденная мера, с которой приходится мириться, когда нет надежды на хороший урожай и посев на следующий сезон. Прогнозы указывают на предстоящую жаркую и сухую погоду, в результате чего некоторые из них могут решить мигрировать.

В различных опросах, проведенных ООН среди жителей отдалённых районов, люди говорили, что единственная причина, по которой они не решились уехать — это раздача гуманитарными организациями продовольствия и другой помощи.

Рост давления

В последнее время министерство экономики правительства движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направило организациям по оказанию помощи памятку, разъясняющую условия проведения гуманитарных операций. Содержание памятки является ничем иным, как применением давления и сужением рабочего пространства, созданием дополнительных ограничений и попыткой контролировать источники гуманитарной помощи, и в результате это серьёзно угрожает принципам гуманизма. Ниже мы кратко рассмотрим некоторые условия:

• «Рабочий процесс» учреждений должен контролироваться и корректироваться.

• Основной целью этой процедуры является прозрачность, порядок и координация гуманитарных вопросов.

• Ещё одной целью является оценка и анализ работы учреждений.

• Эта процедура предназначена для систематизации реализации проектов ООН и других организаций по оказанию помощи с целью оказания помощи на равной и прозрачной основе для бенефициаров.

• Такой порядок обусловлен отсутствием у негосударственных организаций соответствующих технических возможностей в реализации неотложных проектов, удалённостью населения, отсутствием равного распределения помощи среди нуждающихся, отсутствием у организаций информации о нуждах людей и предотвращение произвольных действий организаций по оказанию помощи.

• Неправительственные организации должны вносить предложения и проводить оценку (опрос) совместно с министерством экономики.

• В случае возникновения спора о месте реализации проекта и отборе нуждающихся предпочтение отдается мнению местной администрации Эмирата.

• Организации не имеют права нанимать действующих государственных служащих или даже ушедших в отставку, если не прошло двух лет с момента их ухода с государственной работы.

Из жёсткого и даже оскорбительного тона памятки видно, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не только стремятся контролировать дела этих учреждений или, как они говорят, не допускать с их стороны «произвола», но и желают взять на себя всю полноту управления процессом оказания помощи, выделяемой Афганистану, что заставили многие организации задуматься о продолжении работы в Афганистане. Хотя пока нет никаких указаний на то, что учреждения намерены согласовать свою позицию в определении «красной линии», но возможное моральное и физическое воздействие, заключение в тюрьму, принудят учреждения прекратить работу.

Учитывая наличие коррупции в некоторых организациях по оказанию помощи, может оказаться необходимым, чтобы координирующие организации, такие как ACBAR (The Agency Coordinating Body for Afghan Relief & Development) и УКГВ (Управление ООН по координации гуманитарных вопросов), провели исследование об эффективности неправительственных организаций и существования в них коррупции, чтобы поддержать репутацию учреждений, которые честно служат афганцам, положить конец коррупции в этих организациях или исключить их из списка своих деловых партнеров.

После падения республиканского правительства Афганистан стал очень похож на Йемен с его хуситами. В Йемене многие организации по оказанию помощи в конце концов сдались хуситам, которые сумели в значительной степени взять ситуацию под контроль, и дали им полномочия распределять помощь. Имеются неподтвержденные сообщения о том, что до 70% гуманитарной помощи предоставляется хуситам, что показывает, что организации по оказанию помощи предоставили им свои ресурсы, не имея никакого контроля над тем, как они распределяются и потребляются. Кроме того, УКГВ объявило, что ограничения, наложенные на гуманитарных работников хуситами, помешали доставке помощи более чем пяти с половиной миллионам нуждающихся в Йемене.

Худший вариант развития событий

Дополнительные ограничения, в том числе новая процедура, которая регламентирует поездки сотрудников гуманитарных учреждений и ограничивает их получением разрешения в офисах талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), могут ещё больше сузить поле и сорвать доставку помощи. С другой стороны, неизвестно, когда и где будет проведена «красная черта» донорскими институтами и странами, и как долго они будут терпеть «жесткое и оскорбительное» поведение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но ясно то, что ухудшающиеся условия жизни населения будут оказывать большее давление, чем раньше. С наступлением третьего года засухи проблема переместится с нехватки продовольствия на нехватку воды, и в этом случае доставлять воду будет намного сложнее, чем доставлять еду. Это может привести к тому, что вскоре мы станем свидетелями ужасающих миграций.

В этом смысле судить о том, когда произойдет наихудший сценарий, пока невозможно, но нелишне. Наихудший сценарий представляется как продолжение неадекватного поведения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), завершение терпимости со стороны стран-доноров и агентств ООН к коррупции в НПО, и наконец, прекращение гуманитарной помощи Афганистану.