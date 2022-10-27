Кабул, , 15:16 — REGNUM Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) объявило, что число детей, нуждающихся в гуманитарной помощи в Афганистане, в этом году достигает 13 млн. Об этом сообщает «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным УКГВ, пока помощь получили 1,5 млн детей. Управление не предоставило более подробной информации об этих грантах.

Следует отметить, что из-за роста уровня бедности и голода в Афганистане больше всего пострадали дети как наиболее уязвимая социальная группа.

Читайте также: ООН: почти 80% жителей Афганистана будут зимовать без топлива