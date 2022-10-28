Нью-Йорк, США, 28 октября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. «Даллас Маверикс» одержал победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 129:125.

Javier Mendia García Лука Дончич

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, на счету которого трипл-дабл из 41 очка, 11 подборов и 14 результативных передач. У «Бруклина» разыгрывающий Кайри Ирвинг набрал 39 очков.

В следующем матче «Даллас» сыграют с «Оклахома-Сити Тандер», а «Бруклин» встретится с «Индианой Пэйсерс».

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