Чикаго, США, 27 октября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. «Чикаго Буллз» одержал победу над «Индиана Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 124:109.

(сс) Markus Spiske Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал защитник «Чикаго» Зак Лавин, на счету которого 28 очков. У «Индианы» форвард Бадди Хилд набрал 25 очков.

В следующем матче «Чикаго» сыграют с «Сан-Антонио Спёрз», а «Индиана» встретится с «Вашингтон Уизардс».

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