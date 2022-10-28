Москва, 28 октября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Москве упростили процедуру предоставления пособий семьям мобилизованных жителей Москвы. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщается на портале мэра столицы.

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Заявление можно подать с 1 ноября. В период прохождения военной службы выплаты будут назначаться без оценки уровня имущественной обеспеченности семьи, без учета доходов семьи, без оценки сумм денег, поступивших на банковские счета членов семьи.

Ежемесячные пособия на ребенка будут назначаться в размере 100% величины прожиточного минимума для детей, установленной в Москве на день обращения.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве завершились мобилизационные мероприятия, объявил 17 октября мэр города Сергей Собянин.

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