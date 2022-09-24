Москва, , 18:38 — REGNUM На реализацию законопроект о разовых выплатах мобилизованным потребуется 90 млрд рублей, сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Попов.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Потребуются 90 миллиардов рублей», — отметил Попов в телеграм-канале, комментируя внесение законопроекта в Госдуму.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, инициатива, внесенная в нижнюю палату парламента депутатами фракции «Единая Россия» и КПРФ, предполагает разовые выплаты мобилизованным в размере 300 тыс. рублей, скидку 50% на ОСАГО.

Размер единовременного пособия беременной жене мобилизованного и призванного на военную службу гражданина выплачивается в размере 14 тыс. рублей.

Предполагаются и ежемесячные выплаты на каждого ребенка мобилизованного гражданина — в размере 6 тыс. рублей.

Также авторы инициативы предлагают предоставить компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%. Мобилизованные также освобождаются от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период прохождения военной службы.

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