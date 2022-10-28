Нашвилл, США, 28 октября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:2.

Michael Miller «Нэшвилл Предаторз»

В составе «Нэшвилла» шайбы забросили нападающие Таннер Жанно, Майкл Маккэррон, Зак Сэнфорд, Райан Джохансен, Микаэль Гранлунд и защитник Роман Йози. Российский форвард Яков Тренин отдал одну результативную передачу.

В составе «Сент-Луиса» точными бросками отметились нападающие Роберт Томас и Брэйден Шенн.

На сегодняшний день «Нэшвилл» занимает 11-е место в Западной конференции НХЛ, на счету команды семь очков. «Сент-Луис» идёт на 12-м месте в Западной конференции с шестью очками.

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