Сан-Хосе, США, 28 октября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Андрей Пронин ИА REGNUM Александр Барабанов в составе сборной России

В составе «Сан-Хосе» дубль оформил нападающий Логан Кутюр, ещё по шайбе забросили Тимо Майер и Эрик Карлссон. Российский форвард Александр Барабанов отдал две результативные передачи.

В составе «Торонто» точными бросками отметились нападающие Давид Кемпф, Митчелл Марнер и Остон Мэттьюс.

На сегодняшний день «Сан-Хосе» занимает 13-е место в Западной конференции НХЛ, на счету команды шесть очков. «Торонто» идёт на шестом месте в Восточной конференции с девятью очками.

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