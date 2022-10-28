Сиэтл, США, 28 октября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:4.

(сс) WriterGal39 «Ванкувер Кэнакс»

Российский нападающий «Ванкувера» Илья Михеев оформил дубль. Ещё один российский форвард Андрей Кузьменко забросил шайбу и отдал одну результативную передачу. Также отличились Элиас Петтерссон и Конор Гарланд.

В составе «Сиэтла» точными бросками отметились защитник Джейми Олексяк и форварды Джаред Макканн, Мэтти Бенирс и Джейден Шварц.

«Ванкувер» одержал первую победу в нынешнем сезоне НХЛ.

На сегодняшний день «Ванкувер» занимает 15-е место в Западной конференции НХЛ, на счету команды четыре очка. «Сиэтл» идёт на восьмом месте в Западной конференции с восемью очками.

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