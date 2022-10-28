Вашингтон, 28 октября, 2022, 08:13 — ИА Регнум. «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кирилл Капризов

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал одну результативную передачу. Также отличились Матс Цуккарелло, Райан Хартман и Фредерик Годро.

В составе «Оттавы» точными бросками отметились форвард Алекс Дебринкэт и защитник Тома Шабо.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает 10-е место в Западной конференции НХЛ, на счету команды семь очков. «Оттава» идёт на восьмом месте в Восточной конференции с восемью очками.

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