Нью-Йорк, США, 27 октября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

Алексей Колчин ИА REGNUM Илья Сорокин

В составе «Айлендерс» дубль оформил нападающий Кайл Палмьери, ещё одну шайбу забросил форвард Джош Бейли. Российский вратарь Илья Сорокин сыграл «на ноль», отразив 41 бросок по своим воротам.

На сегодняшний день «Айлендерс» занимает 14-е место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды шесть очков. «Рейнджерс» идёт на 13-м месте в Восточной конференции с восемью очками.

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