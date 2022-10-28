Москва, 28 октября, 2022, 08:11 — ИА Регнум. По итогам торгов 27 октября баррель нефти марки Brent подорожал на 0,56%, до $96,57. В начале американской сессии цена повышалась до $97,25, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти

Рост котировок был ограничен укреплением доллара после публикации американской статистики. Данные по ВВП США вышли отличные, поэтому опасения по поводу рецессии уменьшились.

Сегодня, 28 октября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $96,26. Техническая картина благоприятная для роста.

Учитывая волновую структуру от минимума $88,74, покупателям будет непросто пройти уровень $97,50. Чем быстрее они закрепиться вышеобозначенного уровня, тем выше вероятность продолжения ралли до $100.

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