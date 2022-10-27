Москва, 27 октября, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Сегодня, 27 октября, по состоянию на 13:30 по мск декабрьский фьючерс на нефть марки Brent в моменте растет на 0,35%, до $94,11 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Basil D Soufi Добыча нефти в ОАЭ

«Нефть сегодня дорожает на фоне появления статьи в издании Bloomberg о том, что администрация президента США Джо Байдена пересмотрит ограничение стоимости для российской нефти в сторону повышения.

Пересмотр будет осуществлён на фоне скептического отношения инвесторов и увеличения рисков для финансовых рынков из-за роста волатильности стоимости чёрного золота.

Ранее обсуждался потолок в $60 за баррель. При дисконте в $30 за баррель на российскую экспортную нефть Urals мировые цены соответствовали $90 за баррель Brent.

Теперь же вполне вероятно, что до конца текущей недели котировки Brent постараются протестировать психологический уровень в $100 за бочку нефти марки Brent», — считает эксперт.

Читайте также: Стоимость нефти Brent превысила $95 за баррель