Москва, , 22:25 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

В составе ЦСКА шайбы забросили нападающие Антон Слепышев и Павел Карнаухов. У «Динамо» отличился форвард Райан Спунер.

На сегодняшний день ЦСКА, который одержал девятую победу подряд, занимает второе место в Западной конференции, на счету команды 33 очка. «Динамо» идёт на девятом месте в Западной конференции с 22 очками.

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