Новосибирск, 27 октября, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Новосибирская «Сибирь» одержала победу над астанинским «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

(сс) jill111 Хоккей

В составе «Сибири» шайбы забросили нападающие Никита Коротков, Александр Шаров, Вячеслав Основин и защитник Тревор Мёрфи. У «Барыса» отличились форварды Линден Вей, Аркадий Шестаков и Динмухамед Кайыржан.

На сегодняшний день «Сибирь» занимает четвёртое место в Восточной конференции, на счету команды 28 очков. «Барыс» идёт на пятом месте в Восточной конференции с 23 очками.

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