Санкт-Петербург, , 11:10 — REGNUM Атомный ледокол «Урал» (проект 22 220) вышел из Петербурга в Балтийское море и приступил к выполнению программы заводских ходовых испытаний, сообщили 14 октября в пресс-службе Балтийского завода (входит в состав ОСК).

Атомный ледокол «Урал» «Балтийский завод»

В течение трех недель команда Балтийского завода вместе с представителями подрядных организаций будет проверять работу всех механизмов и оборудования атомного ледокола.

«Будут протестированы скоростные и маневренные характеристики ледокола, функционирование общесудовых систем и систем автоматики. Кроме того, важным этапом ходовых испытаний станет проверка систем навигации и связи, а также работа вертолетного комплекса», — уточнили на предприятии.

По планам, «Урал» будет передан заказчику — ФГУП «Атомфлот» — до конца 2022 года.

Универсальный атомный ледокол «Урал» — третье судно проекта 22 220 (второе серийное), построенное на Балтийском заводе. Атомоход был заложен 25 июля 2016 года, спущен на воду 26 мая 2019 года. Атомоходы проекта 22 220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Они созданы для обеспечения круглогодичной навигации в Западном районе Арктики.

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